Уникальные «ДНК-библиотеки» создают ученые в Новосибирской области

Новосибирские инноваторы создали реагенты для пробоподготовки, которая является предварительным этапом NGS-секвенирования («чтения» участков или целого генома). На этой стадии исследователем создаются «ДНК-библиотеки» — совокупности фрагментов ДНК, модифицированных определенным образом. Не только разработать, но и поставить на поток инновационную технологию удалось благодаря работе резидента Академпарка и участника СиббиоНОЦ при содействии правительства региона.