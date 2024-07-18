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Вредная черепашка грозит уничтожить посевы пшеницы в Новосибирской области

Вредная черепашка грозит уничтожить посевы пшеницы в Новосибирской области

18 июля 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
В Чистоозёрном районе выявили вредную черепашку, которая может нанести урон посевам пшеницы, рассказали в Россельхозцентре.

Это вид клопов относится к особо опасным вредителям. Помимо пшеницы, способен погубить посевы ячменя, ржи, других злаковых на территории Новосибирской области.

Черепашки высасывают жизненные соки из растений, из-за чего оно погибает. Одна самка способна класть до 300 яиц за раз, причем родившиеся клопы становятся жизнеспособными через 35 дней. Личинки откладывают на листьях. Для борьбы с этим видом вредителей применяют обработку, которую повторяют до трех раз.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск
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