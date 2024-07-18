Вредная черепашка грозит уничтожить посевы пшеницы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Это вид клопов относится к особо опасным вредителям. Помимо пшеницы, способен погубить посевы ячменя, ржи, других злаковых на территории Новосибирской области.
Черепашки высасывают жизненные соки из растений, из-за чего оно погибает. Одна самка способна класть до 300 яиц за раз, причем родившиеся клопы становятся жизнеспособными через 35 дней. Личинки откладывают на листьях. Для борьбы с этим видом вредителей применяют обработку, которую повторяют до трех раз.