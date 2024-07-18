Ядовитый паук напал на 7-летнюю жительницу Новосибирска

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Для семьи новосибирцев отдых в Таиланде едва не закончился трагедией. На ребенка, который находился на курорте вместе с мамой и папой, напал паук. Девочка наступила на ветки, из которых на нее выпрыгнул тарантул.
Укус пришелся на область плеча. Ребенок заплакал, а родители не растерялись — попросили местного жителя оперативно доставить ребенка в больницу. В медицинском учреждении рану обработали и поставили укол. Оказалось, что укус тарантула для человека не является смертельным.
Сейчас девочка чувствует себя лучше, но в руке сохраняются болевые ощущения, сообщает Сиб.фм. Родители и ребенок пока остаются на территории Таиланда.