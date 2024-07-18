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Паук

Ядовитый паук напал на 7-летнюю жительницу Новосибирска

18 июля 2024, 01:25
Фото: 1MI
Паук
Маленькой девочке успели оказать медицинскую помощь, сообщили родители пострадавшей.

Для семьи новосибирцев отдых в Таиланде едва не закончился трагедией. На ребенка, который находился на курорте вместе с мамой и папой, напал паук. Девочка наступила на ветки, из которых на нее выпрыгнул тарантул.

Укус пришелся на область плеча. Ребенок заплакал, а родители не растерялись — попросили местного жителя оперативно доставить ребенка в больницу. В медицинском учреждении рану обработали и поставили укол. Оказалось, что укус тарантула для человека не является смертельным.

Сейчас девочка чувствует себя лучше, но в руке сохраняются болевые ощущения, сообщает Сиб.фм. Родители и ребенок пока остаются на территории Таиланда.

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