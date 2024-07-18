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Ребенок

Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе

18 июля 2024, 08:06
Фото: 1MI
Ребенок
В Новосибирске не стали арестовывать мужчину, задержанного накануне по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в поселке Садовый, сообщает пресс-центр судов региона.

Районный суд Новосибирской области не стал арестовывать мужчину, заподозренного в совершении действий сексуального характера в отношении двух детей. Напомним, преступление, детали которого не разглашаются, было совершено в воскресенье, 14 июля.

Как сообщили в областном судебном департаменте, подозреваемого в злодеянии жителя поселка Садовый задержали 15 июля. Через два дня в суд поступило ходатайство работника следственных органов о помещении мужчины в следственный изолятор.

После изучения материалов следствия суд не нашел основания для ареста, так как показания потерпевших, свидетелей и самого мужчины свидетельствуют о необоснованности подозрения. Кроме того, обвинение ему так и не предъявлено.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дети#Суд#Задержание#Педофилия#Сексуальные действия
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