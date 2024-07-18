Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Районный суд Новосибирской области не стал арестовывать мужчину, заподозренного в совершении действий сексуального характера в отношении двух детей. Напомним, преступление, детали которого не разглашаются, было совершено в воскресенье, 14 июля.
Как сообщили в областном судебном департаменте, подозреваемого в злодеянии жителя поселка Садовый задержали 15 июля. Через два дня в суд поступило ходатайство работника следственных органов о помещении мужчины в следственный изолятор.
После изучения материалов следствия суд не нашел основания для ареста, так как показания потерпевших, свидетелей и самого мужчины свидетельствуют о необоснованности подозрения. Кроме того, обвинение ему так и не предъявлено.