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Игру будут дорабатывать

100 млн рублей получили новосибирские авторы на доработку игры «Смута»

19 июля 2024, 10:09
Фото: кадр из игры «Смута»
Игру будут дорабатывать
Студия Cyberia Nova из Новосибирска получила субсидию на доработку вышедшей игры, сообщают источники на медиарынке.

Появилась информация, что Институт развития интернета выделил деньги (речь идет о 100 млн рублей) на доработку игры «Смута». Ранее гендиректор ИРИ Алексей Гореславский оценил всю реализацию проекта в 1 млрд рублей.

Вышла в публичное поле игра в апреле. Она платная, купить ее можно за две тысячи на VK Play. Игру сравнивают с учебным пособием. Игрок исследует территории Московской Руси, делает задания, сражается с героями. Действия происходят в 1612 году.

Субсидию якобы направили на доработку игры. В ней может появиться история Ярославля и Нижнего Новгорода. На разработку потребуется не менее полутора лет. Официально информацию разработчики не прокомментировали. Ранее игру раскритиковали блогеры, заявив, что ее придумали школьники, так как она совсем не доработана.

Демо-версию игры «Смута» выпустили новосибирские авторы
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Игра#Разработка#Компьютерная игра
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