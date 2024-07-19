100 млн рублей получили новосибирские авторы на доработку игры «Смута»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Появилась информация, что Институт развития интернета выделил деньги (речь идет о 100 млн рублей) на доработку игры «Смута». Ранее гендиректор ИРИ Алексей Гореславский оценил всю реализацию проекта в 1 млрд рублей.
Вышла в публичное поле игра в апреле. Она платная, купить ее можно за две тысячи на VK Play. Игру сравнивают с учебным пособием. Игрок исследует территории Московской Руси, делает задания, сражается с героями. Действия происходят в 1612 году.
Субсидию якобы направили на доработку игры. В ней может появиться история Ярославля и Нижнего Новгорода. На разработку потребуется не менее полутора лет. Официально информацию разработчики не прокомментировали. Ранее игру раскритиковали блогеры, заявив, что ее придумали школьники, так как она совсем не доработана.