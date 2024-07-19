100 млн рублей получили новосибирские авторы на доработку игры «Смута»

Субсидию якобы направили на доработку игры. В ней может появиться история Ярославля и Нижнего Новгорода. На разработку потребуется не менее полутора лет. Официально информацию разработчики не прокомментировали. Ранее игру раскритиковали блогеры, заявив, что ее придумали школьники, так как она совсем не доработана.