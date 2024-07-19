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Решения ЕСПЧ не подлежат выполнению в России

5 тысяч евро присудил новосибирскому депутату ЕСПЧ за неделю в спецприемнике

19 июля 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
Решения ЕСПЧ не подлежат выполнению в России
Светлану Каверзину* задержали в 2022 году за проведение несанкционированного шествия «Бессмертного полка» в Советском районе

Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить депутату горсовета Новосибирска Светлане Каверзиной* 5 тысяч евро в качестве компенсации за семь суток ареста. Европейская инстанция посчитала решение Советского районного суда несправедливым.

«Не выплатят, конечно. Я это знаю. Но вопрос был в справедливости. Поэтому я удовлетворена. Эту страницу могу закрыть. А если всё же заплатят — пустим на наш шлюзовской памятник», — прокомментировала вердикт ЕСПЧ депутат.

В 2022 году Каверзина* планировала 8 мая провести традиционное шествие жителей микрорайона Шлюз с возложением цветов к памятнику воинам-сибирякам. Такие акции проходили с 1965 года, когда еще не существовало движения «Бессмертный полк». Однако, поскольку ранее было принято решение о проведении единого городского шествия «Бессмертного полка», депутата заранее предупредили, что ее акция будет носить несогласованный характер.

В итоге утром 8 мая Светлану Каверзину* задержали, суд признал ее виновной в организации несанкционированной массовой акции и отправил в спецприемник на неделю.

После начала спецоперации на Украине Совет Европы приостановил членство России. В ответ в марте 2022 года российская сторона заявила о выходе из этой организации. А в июне Владимир Путин подписал закон, согласно которому все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат выполнению в Российской Федерации.

Ранее мы рассказывали о том, что ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро новосибирцу, который отбывает наказание в колонии за хранение наркотиков. Адвокаты еще в 2019 подали жалобу в Европейский суд, заявив, что признание осужденного полицейский выбили под пытками. До этого судебные инстанции в России в удовлетворении ходатайства защиты отказывали.

*) — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#Новосибирск#Суд#Депутат#Компенсация#ЕСПЧ
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