5 тысяч евро присудил новосибирскому депутату ЕСПЧ за неделю в спецприемнике

Ранее мы рассказывали о том, что ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро новосибирцу, который отбывает наказание в колонии за хранение наркотиков. Адвокаты еще в 2019 подали жалобу в Европейский суд, заявив, что признание осужденного полицейский выбили под пытками. До этого судебные инстанции в России в удовлетворении ходатайства защиты отказывали.