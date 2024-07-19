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Был ли роман?

Агата Муцениеце впервые рассказала о романе со скандальным актером Кологривым

19 июля 2024, 10:24
Фото: ТНТ
Был ли роман?

Агата Муцениеце раскрыла подробности романа с кусающимся новосибирцем Кологривым

Актриса прокомментировала роман с коллегой Никитой Кологривым, о чем стало известно в новом выпуске «Шоу Воли».

Агата Муцениеце дала комментарий по поводу романа со скандальным новосибирским актером Никитой Кологривым (который покусал официантку в родном городе и загремел на неделю в изолятор). Ранее он признался, что у них были отношения, но не такие долгие. Актриса подтвердила слова коллеги. Роман действительно длился недолго. Она назвала своего бывшего «классным».

Также Агата призналась, с кем ей нравилось целоваться в кино. В топ попал Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, блогер из Новосибирска Дава и Андрей Бурковский.

Кроме того, Муцениеце высказалась на счет ролей «через постель». По ее словам, режиссер предлагал ей переспать взамен на съемки. Актрисе такое предложение не понравилось. В итоге она всего добилась сама.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Кино#Любовь#Актеры#Связь#Отношения#Роман#Никита Кологривый
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