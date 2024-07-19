Агата Муцениеце впервые рассказала о романе со скандальным актером Кологривым

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Агата Муцениеце дала комментарий по поводу романа со скандальным новосибирским актером Никитой Кологривым (который покусал официантку в родном городе и загремел на неделю в изолятор). Ранее он признался, что у них были отношения, но не такие долгие. Актриса подтвердила слова коллеги. Роман действительно длился недолго. Она назвала своего бывшего «классным».
Также Агата призналась, с кем ей нравилось целоваться в кино. В топ попал Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, блогер из Новосибирска Дава и Андрей Бурковский.
Кроме того, Муцениеце высказалась на счет ролей «через постель». По ее словам, режиссер предлагал ей переспать взамен на съемки. Актрисе такое предложение не понравилось. В итоге она всего добилась сама.