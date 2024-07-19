Агата Муцениеце впервые рассказала о романе со скандальным актером Кологривым

Агата Муцениеце дала комментарий по поводу романа со скандальным новосибирским актером Никитой Кологривым (который покусал официантку в родном городе и загремел на неделю в изолятор). Ранее он признался, что у них были отношения, но не такие долгие. Актриса подтвердила слова коллеги. Роман действительно длился недолго. Она назвала своего бывшего «классным».