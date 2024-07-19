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Рейды проводили на Хилке

Агрессивных мигрантов из кафе увезли в новосибирский военкомат

19 июля 2024, 07:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Рейды проводили на Хилке
В Новосибирске снова и снова проходят рейды по выявлению незаконных мигрантов, некоторых иностранцев отправили в военкомат, сообщили в Следкоме.

Рейд прошел на Хилокском рынке. Там существуют нелегальные кафе, где работают мигранты. Сегодня силовики проверяли общепиты под названиями «У дороги» и «Пять львов».

Всего были проверены 43 иностранца, 11 из них отправили в военкомат, где их поставили на учет, пишет VN.ru. В дальнейшем они пройдут службу в армии.

Как отметил источник в правоохранительных органах, последнее время мигранты начали агрессировать при задержании. Каждый день на Хилке находят нелегальных мигрантов, нарушающих пребывание в стране.

Мигрантское кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне прикрыли в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Армия#Мигранты#Хилокский рынок#Рейд
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