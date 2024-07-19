Агрессивных мигрантов из кафе увезли в новосибирский военкомат

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Рейд прошел на Хилокском рынке. Там существуют нелегальные кафе, где работают мигранты. Сегодня силовики проверяли общепиты под названиями «У дороги» и «Пять львов».
Всего были проверены 43 иностранца, 11 из них отправили в военкомат, где их поставили на учет, пишет VN.ru. В дальнейшем они пройдут службу в армии.
Как отметил источник в правоохранительных органах, последнее время мигранты начали агрессировать при задержании. Каждый день на Хилке находят нелегальных мигрантов, нарушающих пребывание в стране.