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Памятники разрушали по указанию администрации Октябрьского района

Бездействие новосибирских чиновников возмутило защищающего памятники активиста

19 июля 2024, 09:39
Фото: atas.info
Памятники разрушали по указанию администрации Октябрьского района
Уничтожение строений, входящих в охранный комплекс Алтайской железной дороги, не вызвало должной реакции со стороны силовиков и представителей властей, считают общественники.

Обещания найти виновных в разрушении объектов культурного наследия регионального значения и принять меры к сохранению исторических зданий комплекса Алтайской железной дороги в Октябрьском районе Новосибирска остались невыполненными. Об этом редакции Atas.Info рассказал сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович.

В ходе встречи с общественниками в конце апреля 2024 года глава Октябрьского района Александр Колмаков пообещал, что полуразрушенные здания обнесут ограждением и выставят пост охраны. Смонтирован только фрагмент забора, больше ничего не сделано. Колмаков, тем временем, покинул пост районного главы и занял должность в региональном министерстве ЖКХ.

Ничего неизвестно и о результатах проверки, которую председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести своим подчиненным из Новосибирска. Хотя действия чиновников подпадали, как минимум, под действие двух статей Уголовного кодекса.

«Пока не будет прецедента в городе, что виновных в уничтожении памятников наказали, ситуация не изменится. Я с ноября не могу попасть на прием к руководителю Следственного комитета по Новосибирской области. Его никто не видел, никто не знает, чем он занимается. При этом недавно Александр Бастрыкин проводил совещание по поводу реагирования на жалобы в соцсетях. И отметил Новосибирск в числе самых худших регионов в этом отношении», — возмущается Олег Викторович.

Скандал вокруг двух строений 1915 года постройки, входящих в комплекс зданий Алтайской железной дороги, разгорелся весной текущего года. Рабочие, нанятые администрацией Октябрьского района, сломали кровли и все внутренние перегородки в домах-памятниках. Как потом объяснили свои действия чиновники, это делалось в интересах некоего инвестора, который намеревался организовать в исторических постройках ресторан.

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