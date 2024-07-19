Бездействие новосибирских чиновников возмутило защищающего памятники активиста

Скандал вокруг двух строений 1915 года постройки, входящих в комплекс зданий Алтайской железной дороги, разгорелся весной текущего года. Рабочие, нанятые администрацией Октябрьского района, сломали кровли и все внутренние перегородки в домах-памятниках. Как потом объяснили свои действия чиновники, это делалось в интересах некоего инвестора, который намеревался организовать в исторических постройках ресторан.