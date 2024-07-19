Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сибирячка шла через реку Тальменка в Искитимском районе и стала свидетельницей схватки двух бобров.
«Это случилось неделю назад. Мы с дочкой возвращались домой, она с моста увидела баталию. Вообще они редко так близко среди бела дня так к себе подпускают. Это скорее всего семейные разборки. Брачный период прошел, в мае самки ощенились. Молодняк пока ещё мал территорию делить», — рассказала корреспонденту Atas.info Мария.
Бобры дрались до тех пор, пока один из них не ретировался. Поединок в точности повторил герб Искитима. Напомним, на нем изображены два противостоящих бобра, держащих в передних лапах серебряный мастерок. К слову, многие считают, что это вовсе не строительный инструмент, а гриб, из-за которого дерутся бобры.
Герб был принят в 2006 году.