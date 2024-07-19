Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима

Бобры дрались до тех пор, пока один из них не ретировался. Поединок в точности повторил герб Искитима. Напомним, на нем изображены два противостоящих бобра, держащих в передних лапах серебряный мастерок. К слову, многие считают, что это вовсе не строительный инструмент, а гриб, из-за которого дерутся бобры.