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Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима

Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима

19 июля 2024, 07:52
Фото: Мария Здвижкова / vk.com/act54, открытые источники
Оказывается, сюжет для герба Искитима взят из жизни, в этом убедилась жительница Новосибирской области Мария Здвижкова, сняв бобров на видео.

Сибирячка шла через реку Тальменка в Искитимском районе и стала свидетельницей схватки двух бобров.

«Это случилось неделю назад. Мы с дочкой возвращались домой, она с моста увидела баталию. Вообще они редко так близко среди бела дня так к себе подпускают. Это скорее всего семейные разборки. Брачный период прошел, в мае самки ощенились. Молодняк пока ещё мал территорию делить», — рассказала корреспонденту Atas.info Мария.

Бобры дрались до тех пор, пока один из них не ретировался. Поединок в точности повторил герб Искитима. Напомним, на нем изображены два противостоящих бобра, держащих в передних лапах серебряный мастерок. К слову, многие считают, что это вовсе не строительный инструмент, а гриб, из-за которого дерутся бобры.

Герб был принят в 2006 году.

Видео: Мария Здвижкова / vk.com/act54, открытые источники
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