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Дети мигрантов поставили на колени мальчиков-сибиряков и заставили извиняться

Дети мигрантов поставили на колени мальчиков-сибиряков и заставили извиняться

19 июля 2024, 10:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
15 июля между двумя компаниями детей произошел конфликт, итогом которого стало унижение двух детей, рассказала мать участника конфликта. В Новосибирске ранее тоже фиксировали случаи агрессии со стороны детей-мигрантов.

Изначально двое друзей 8-ми и 7-ми лет играли в одном из дворов Красноярска. Девять мальчиков из семьи приезжих стали их оскорблять, окружили, поставили на колени, включили запись видео на телефоне и вынудили их извиняться.

Ребенок всё рассказал матери, та обратилась в полицию Красноярска. Сейчас мальчик опасается выходить из дома.

Мать говорит, что родители агрессивных детей предлагали им деньги, чтобы замять ситуацию, но женщина отказалась.

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В ситуации разбирается полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что поступило встречное заявление о полученных травмах одним из детей.

Всем участникам конфликта от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее на агрессивных школьниц-мигранток жаловались жители Новосибирска. Девочки не только ругались матом, но и оскорбляли других детей.

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