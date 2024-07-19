Дети мигрантов поставили на колени мальчиков-сибиряков и заставили извиняться

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Изначально двое друзей 8-ми и 7-ми лет играли в одном из дворов Красноярска. Девять мальчиков из семьи приезжих стали их оскорблять, окружили, поставили на колени, включили запись видео на телефоне и вынудили их извиняться.
Ребенок всё рассказал матери, та обратилась в полицию Красноярска. Сейчас мальчик опасается выходить из дома.
Мать говорит, что родители агрессивных детей предлагали им деньги, чтобы замять ситуацию, но женщина отказалась.
В ситуации разбирается полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что поступило встречное заявление о полученных травмах одним из детей.
Всем участникам конфликта от 7 до 12 лет.
Напомним, ранее на агрессивных школьниц-мигранток жаловались жители Новосибирска. Девочки не только ругались матом, но и оскорбляли других детей.