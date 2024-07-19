Дождь и похолодание ожидается в Новосибирской области на выходных

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
«Яндекс. Погода»: в субботу 20 июля потеплеет до +28 днем, ночью до +18. Будет пасмурно. В воскресенье 21 июля ожидается всего +21 днем и +17 ночью. Дождь прольет весь день.
Gismeteo: 20 июля ждите максимально +27 днем и +18 ночью. А вот 21 июля станет прохладным днем до +21 днем и +18 ночью. Ожидаются дожди.
Гидрометцентр прогнозирует аналогичный прогноз погоды: +27 в субботу и +23 в воскресенье. Небольшой дождь ждите 21 числа.
World-weather дает более прохладный прогноз. 20 июля похолодает до +25 днем, а 21 июля до +20 ночью. Во второй день выходных прогнозируется дождь.