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Published Сегодня, 01:35

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Updated Сегодня, 01:37

Немного похолодает

Дождь и похолодание ожидается в Новосибирской области на выходных

19 июля 2024, 01:35
Фото: atas.info
Немного похолодает
В Новосибирской области ожидаются прохладные выходные с дождем, прогноз представили различные сервисы погоды.

«Яндекс. Погода»: в субботу 20 июля потеплеет до +28 днем, ночью до +18. Будет пасмурно. В воскресенье 21 июля ожидается всего +21 днем и +17 ночью. Дождь прольет весь день.

Gismeteo: 20 июля ждите максимально +27 днем и +18 ночью. А вот 21 июля станет прохладным днем до +21 днем и +18 ночью. Ожидаются дожди.

Гидрометцентр прогнозирует аналогичный прогноз погоды: +27 в субботу и +23 в воскресенье. Небольшой дождь ждите 21 числа.

World-weather дает более прохладный прогноз. 20 июля похолодает до +25 днем, а 21 июля до +20 ночью. Во второй день выходных прогнозируется дождь.

Весь июль прольет дождь в Новосибирске — чего еще ждать от погоды
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