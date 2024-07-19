Гуляющим на свободе педофилом под Новосибирском заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Инцидент произошел в поселке Садовый, который находится в Новосибирском районе. По словам очевидцев, мужчина якобы пригласил к себе домой несовершеннолетних детей. Он совершил действия против половой неприкосновенности.
Подозреваемого в педофилии задержали. Следователи ходатайствовали об его аресте, однако суд заключать под стражу мужчину не стал и отпустил.
Жители поселка беспокоятся за своих детей, поскольку предполагаемый педофил гуляет на свободе. Этот резонанс дошел до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела местному Следкому.