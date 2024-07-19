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Updated Сегодня, 05:21

Мужчина на свободе

Гуляющим на свободе педофилом под Новосибирском заинтересовался Бастрыкин

19 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
Мужчина на свободе
В пригороде Новосибирска подозреваемого в педофилии мужчину не посчитали виновным и отпустили, о чем сообщает СКР по региону.

Инцидент произошел в поселке Садовый, который находится в Новосибирском районе. По словам очевидцев, мужчина якобы пригласил к себе домой несовершеннолетних детей. Он совершил действия против половой неприкосновенности.

Подозреваемого в педофилии задержали. Следователи ходатайствовали об его аресте, однако суд заключать под стражу мужчину не стал и отпустил.

Жители поселка беспокоятся за своих детей, поскольку предполагаемый педофил гуляет на свободе. Этот резонанс дошел до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела местному Следкому.

Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Арест#Педофил#Александр Бастрыкин#18+
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