Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь

По словам подруги убитой, мужчина признался следователям в убийстве, но твердит им о снисхождении, которого якобы заслуживает. В признании он сообщил о двух имеющихся у него детях, причем один из них родился накануне новогодних праздников. Женщина полагает, что по этому моменту видно, что мужчина вряд ли раскаивается.