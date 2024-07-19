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Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь

Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь

19 июля 2024, 13:33
Фото: КП-Новосибирск
Бойца В Новосибирск под конвоем доставили бойца ММА из Таджикистана, убившего жительницу города и ее пятилетнюю дочь, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В Новосибирск доставлен мужчина, убивший в январе нынешнего года 39-летнюю горожанку и ее дочь, которой исполнилось лишь пять лет. Напомним, что уроженец Таджикистана, известный в среде любителей боев ММА, совершил дикое преступление из-за 2,2 миллиона рублей, которые женщина намеревалась потратить на приобретение машины.

По словам подруги убитой, мужчина признался следователям в убийстве, но твердит им о снисхождении, которого якобы заслуживает. В признании он сообщил о двух имеющихся у него детях, причем один из них родился накануне новогодних праздников. Женщина полагает, что по этому моменту видно, что мужчина вряд ли раскаивается.

Зарабатывавший частным извозом мужчина завоевал доверие женщины, но о близких отношениях речь по словам подруги не шла — он просто оказывал ей услуги, как таксист. Однажды он узнал, что будущая жертва продала за 25 тысяч долларов унаследованную квартиру.

После этого он предложил убитой помощь в приобретении иномарки, и после этого ни ее, ни ее малолетнюю дочь никто не видел. Их тела нашли позже в снегу на краю автотрассы.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит пожизненный срок, сообщает КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Преступление#Убийство#Такси#Следствие#ММА#Таджикистан
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