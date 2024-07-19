Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Новосибирск доставлен мужчина, убивший в январе нынешнего года 39-летнюю горожанку и ее дочь, которой исполнилось лишь пять лет. Напомним, что уроженец Таджикистана, известный в среде любителей боев ММА, совершил дикое преступление из-за 2,2 миллиона рублей, которые женщина намеревалась потратить на приобретение машины.
По словам подруги убитой, мужчина признался следователям в убийстве, но твердит им о снисхождении, которого якобы заслуживает. В признании он сообщил о двух имеющихся у него детях, причем один из них родился накануне новогодних праздников. Женщина полагает, что по этому моменту видно, что мужчина вряд ли раскаивается.
Зарабатывавший частным извозом мужчина завоевал доверие женщины, но о близких отношениях речь по словам подруги не шла — он просто оказывал ей услуги, как таксист. Однажды он узнал, что будущая жертва продала за 25 тысяч долларов унаследованную квартиру.
После этого он предложил убитой помощь в приобретении иномарки, и после этого ни ее, ни ее малолетнюю дочь никто не видел. Их тела нашли позже в снегу на краю автотрассы.
Если подозреваемого признают виновным, ему грозит пожизненный срок, сообщает КП-Новосибирск.