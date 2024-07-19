Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
19 июля в аэропортах по всему миру наблюдался сбой в работе программного обеспечения Microsoft, из-за чего случился коллапс, работу аэропортов буквально парализовало. Это коснулось более 300 рейсов. Между тем, российские аэропорты это не затронуло, заявили в Росавиации.
В Толмачево также сообщили, что полеты осуществляют согласно расписанию.
«Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Олеся Верба.
Переход российской авиации на отечественное ПО идет уже несколько лет.