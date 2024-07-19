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Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево

Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево

19 июля 2024, 10:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирский аэропорт Толмачево работает в штатном режиме, масштабные сбои в авиации воздушную гавань не коснулись, рассказали Atas.info в пресс-службе аэропорта.

19 июля в аэропортах по всему миру наблюдался сбой в работе программного обеспечения Microsoft, из-за чего случился коллапс, работу аэропортов буквально парализовало. Это коснулось более 300 рейсов. Между тем, российские аэропорты это не затронуло, заявили в Росавиации.

В Толмачево также сообщили, что полеты осуществляют согласно расписанию.

«Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Олеся Верба.

Переход российской авиации на отечественное ПО идет уже несколько лет.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево
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