Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево

19 июля в аэропортах по всему миру наблюдался сбой в работе программного обеспечения Microsoft, из-за чего случился коллапс, работу аэропортов буквально парализовало. Это коснулось более 300 рейсов. Между тем, российские аэропорты это не затронуло, заявили в Росавиации.