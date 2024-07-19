Контракт с молодым защитником Лукиным подписал новосибирский ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Клуб «Сибирь» подписал контракт с Александром Лукиным. Ему 20 лет и он ранее уже был в хоккейной команде, где занимал позицию защитника.
В лиге (КХЛ) он отыграл восемь матчей, но набрал ни одно очко. А вот в прошлом году новосибирец играл за «Сибирских снайперов». На его счету было более 40 матчей, где он забросил пять шайб. Лукин будет в «Сибири» два года.
Напомним, что ранее «Сибирь» также подписала 20-летнего нападающего Михаила Решетько. Он будет в команде два года.