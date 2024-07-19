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Игрок будет защищать команду два года

Контракт с молодым защитником Лукиным подписал новосибирский ХК «Сибирь»

19 июля 2024, 09:08
Фото: atas.info
Игрок будет защищать команду два года
Хоккейный клуб продолжает набирать команду в Новосибирске, сообщила «Сибирь».

Клуб «Сибирь» подписал контракт с Александром Лукиным. Ему 20 лет и он ранее уже был в хоккейной команде, где занимал позицию защитника.

В лиге (КХЛ) он отыграл восемь матчей, но набрал ни одно очко. А вот в прошлом году новосибирец играл за «Сибирских снайперов». На его счету было более 40 матчей, где он забросил пять шайб. Лукин будет в «Сибири» два года.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)

Напомним, что ранее «Сибирь» также подписала 20-летнего нападающего Михаила Решетько. Он будет в команде два года.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Хоккей#Контракт
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