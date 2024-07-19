Контракт с молодым защитником Лукиным подписал новосибирский ХК «Сибирь»

В лиге (КХЛ) он отыграл восемь матчей, но набрал ни одно очко. А вот в прошлом году новосибирец играл за «Сибирских снайперов». На его счету было более 40 матчей, где он забросил пять шайб. Лукин будет в «Сибири» два года.