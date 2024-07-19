Легендарный «Дом с часами» в Новосибирске отремонтируют за 2,8 млн рублей

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Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города объявил электронный аукцион на проведение противоаварийных работ в здании на Красном проспекте, 11, известном новосибирцам, как «Дом с часами». Обязательное условие — участники торгов должны иметь лицензию российского Минкульта для проведения работ на объектах культурного наследия, поскольку здание имеет соответствующий статус регионального значения.
Победителю тендера предстоит залить трещины в стенах полимерцементным раствором, отремонтировать все балконные плиты и железобетонные козырьки над балконами на восточном фасаде, заменить поврежденные кирпичи в кладке башни, где располагаются часы.
Авторский надзор за ходом работ будут осуществлять специалисты «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области».
Начальная стоимость контракта составляет 2 847 553 рублей.
Жильцы дома называют запланированные работы не более, чем косметическим ремонтом, в то время, как памятник нуждается в серьезной реставрации.
«Это вообще ни о чём! Трещины пошли уже по наружным стенам со стороны Красного проспекта, где лестничный проем. Необходимо делать внешний фундамент, чтобы защитить здание от вибрации со стороны дороги. У нас с кровлей серьезные проблемы, и инженерные сети в негодность пришли. По идее, с такими зданиями нужно делать все одновременно», — заявил в беседе с корреспондентом Atas.Info член правления ТСЖ «Дом с часами» Олег Викторович.
По словам собеседника редакции, в существующем плане капремонта разные виды работ планируется выполнять вплоть до 2040 года.
«Дом с часами» был построен в 1933 году по проекту архитекторов Бориса Андреева, Сергея Тургенева и Николая Никитина. Это здание — яркий образец стиля конструктивизм.