Легендарный «Дом с часами» в Новосибирске отремонтируют за 2,8 млн рублей

«Это вообще ни о чём! Трещины пошли уже по наружным стенам со стороны Красного проспекта, где лестничный проем. Необходимо делать внешний фундамент, чтобы защитить здание от вибрации со стороны дороги. У нас с кровлей серьезные проблемы, и инженерные сети в негодность пришли. По идее, с такими зданиями нужно делать все одновременно», — заявил в беседе с корреспондентом Atas.Info член правления ТСЖ «Дом с часами» Олег Викторович.