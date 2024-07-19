Мошенники начали вымогать деньги у новосибирцев — посетителей «фронтовых сайтов»

Жители России, в том числе и новосибирцы, столкнулись с новым способом обмана в интернете: мошенники начали от лица министерства внутренних дел собирать «штрафы» за посещение некоторых сайтов. Потенциальной жертве сообщают, что с ее телефона или компьютера зафиксирован факт входа на сайт с «дискредитирующей» страну информацию.