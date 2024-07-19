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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Мошенники начали вымогать деньги у новосибирцев — посетителей «фронтовых сайтов»

Мошенники начали вымогать деньги у новосибирцев — посетителей «фронтовых сайтов»

19 июля 2024, 12:36
Фото: 1MI
В арсенале мошенников появился новый способ вымогательства денег: они сообщают жертве о штрафе за посещение «дискредитирующего» Россию сайта.

Жители России, в том числе и новосибирцы, столкнулись с новым способом обмана в интернете: мошенники начали от лица министерства внутренних дел собирать «штрафы» за посещение некоторых сайтов. Потенциальной жертве сообщают, что с ее телефона или компьютера зафиксирован факт входа на сайт с «дискредитирующей» страну информацию.

Требование внешне выглядит как официальное письмо от полиции с постановлением о штрафе, оплатить который нужно как можно быстрее, иначе устройство будет заблокировано, данные с него исчезнет, а псевдонарушителю не избежать общения с группой захвата.

Самое интересное, что реквизиты для перечисления штрафа выглядят как обычный номер банковской карты.

По словам IT-специалиста Алексея Днепрова, в России нет никаких наказаний за посещение сайтов. Все ресурсы с запрещенной в стране информацией блокируются Роскомнадзором.

Но по словам эксперта, телефон или ноутбук жертвы может быть на самом деле быть заражен вирусом, способным заблокировать всю информацию на устройстве. Обычно заражение происходит через непонятные ссылки.

Никакой гарантии, что после получения денег мошенники оставят жертву в покое, нет, пишут «Новые Известия».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Роскомнадзор#Штрафы#Мошенники#Вымогательство#Обман#Интернет-мошенничество
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