Накажут ли новосибирца, повесившего свою собаку, рассказал юрист

К сожалению, судебная практика в России по подобным делам скудна. По итогам прошлого года по ч. 1 и ч.2 ст. 245 УК РФ осуждено 158 человек, из которых в исправительные учреждения отправлено лишь 13, еще 22 получили условное наказание, а 30 отделались ограничением свободы. Остальным же назначен штраф.