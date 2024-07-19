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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Накажут ли новосибирца, повесившего свою собаку, рассказал юрист

Накажут ли новосибирца, повесившего свою собаку, рассказал юрист

19 июля 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
В городе Обь Новосибирской области мужчина повестил свою собаку, потому что не смог ее пристроить. Сейчас волонтеры пытаются добиться возбуждения уголовного дела. Atas.info узнал у юриста, каков шанс, что это произойдет.

По словам юриста Богдана Наводникова, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, если в его действиях будет состав преступления, предусмотренный ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

«Основательными доводами для вынесения обвинительного заключения могут стать: заключение эксперта, который подтвердит гибель собаки от асфиксии, показания свидетелей, негативная характеристика человека, зафиксированные сигналы в полицию о фактах жестокого обращения с животными», — говорит юрист.
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Наказание за жестокое обращение с животными

В качестве наказания суд может назначить штраф или лишение свободы.

«Если суд установит вину мужчины по ч.1, то ему грозит наказание в виде штрафа. Вероятно, в деяниях человека могут усмотреть и ч.2, а именно: совершение преступления в присутствии детей или с применением садистских методов, то наказание будет серьезнее. Закон предусматривает реальное лишение свободы на срок до пяти лет или принудительные работы», — говорит Богдан Наводников.

Как это происходит в России

К сожалению, судебная практика в России по подобным делам скудна. По итогам прошлого года по ч. 1 и ч.2 ст. 245 УК РФ осуждено 158 человек, из которых в исправительные учреждения отправлено лишь 13, еще 22 получили условное наказание, а 30 отделались ограничением свободы. Остальным же назначен штраф.

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