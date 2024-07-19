Ночной судак и виброхвост: рассказами о рыбных местах делятся новосибирцы

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Новосибирской области в разгаре лето, и любители рыбалки с нетерпением дожидаются окончания рабочей недели, чтобы взять удочки и отправиться на свое излюбленное место. Свои трофеи они как всегда демонстрируют коллегам по увлечению в группе «Рыбалка в Новосибирске» в ВК. Рыбаки — народ компанейский, и поэтому они с легкостью делятся секретами своей добычливости и даже координатами рыбных мест.
Андрей Мальцев исполнил свою мечту и впервые побывал на ночной ловле судака с лодки на воблер.
Андрей рассказал, что судаков до этого ловил исключительно «взаброд», но с лодки это делать удобнее. Не нужно стоять в холодной воде, и меньше риск что-то уронить. Новосибирец наловил судаков в Оби в черте города, пользовался он воблерами для «ночной судаколовли».
Александр Нехорошев после спада воды в Оби тоже отправился на ночную добычу судака, но было это в окрестностях поселка Юный Ленинец.
Подписчики паблика за рыбака порадовались, но по общему мнению, скоро возле Юного Ленинца места для рыбалки хватать не будет, настолько большой популярностью пользуется этот участок. Тем не менее, они советуют новичкам искать место в кустах, которыми зарос берег — выходов к Оби там много.
Вот такого судака примерно в 2.30 ночи поймал Максим Мирошниченко в том же поселке Юный Ленинец.
А Павел Павлов рыбачил на Обском водохранилище напротив поселка Морской. С лодки он наловил приличное количество окуней, среди которых попадались и судаки. Для рыбалки сибиряк использовал «виброхвост» и ловил на глубине 9-11 метров.
Громадным карасем выловленным в озере Карасьем похвастался Андрей Тюкавкин. Водоем находится недалеко от поселка Чик, а попасть к нему рыбаку помог 2ГИС.
По утверждению Александра Апалькова, на минувшей неделе на том же озере Карасьем ему «повезло с сазанами».
Олег Дедов перед грядущими выходными еще больше раздразнил рыбаков, опубликовав фото пойманной на Обском море и только что закопченной рыбы.