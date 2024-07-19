Ночной судак и виброхвост: рассказами о рыбных местах делятся новосибирцы

В Новосибирской области в разгаре лето, и любители рыбалки с нетерпением дожидаются окончания рабочей недели, чтобы взять удочки и отправиться на свое излюбленное место. Свои трофеи они как всегда демонстрируют коллегам по увлечению в группе «Рыбалка в Новосибирске» в ВК. Рыбаки — народ компанейский, и поэтому они с легкостью делятся секретами своей добычливости и даже координатами рыбных мест.