Пожар в старом бараке тушили всю ночь в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
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Updated Сегодня, 02:06
Все случилось в ночь с 18 на 19 июля в Новосибирске. В Ленинском районе загорелось здания. Это был барак, где уже никто из людей не живет.
Тушили его на улице Римского-Корсакова в час ночи. Дольше всего пожарные справлялись с открытым огнем. На это потребовалось около полутора часов.
Общая площадь повреждения огнем — 200 квадратов. Обошлось все без пострадавших. В тушении были задействованы почти 30 человек, а применяли восемь единиц спецтехники.