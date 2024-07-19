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Posted Сегодня, 02:04

Published Сегодня, 02:04

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

Пострадавших нет

Пожар в старом бараке тушили всю ночь в Новосибирске

19 июля 2024, 02:04
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пострадавших нет
В Новосибирске тушили пожар в старом доме, подробности рассказали в МЧС.

Все случилось в ночь с 18 на 19 июля в Новосибирске. В Ленинском районе загорелось здания. Это был барак, где уже никто из людей не живет.

Тушили его на улице Римского-Корсакова в час ночи. Дольше всего пожарные справлялись с открытым огнем. На это потребовалось около полутора часов.

Общая площадь повреждения огнем — 200 квадратов. Обошлось все без пострадавших. В тушении были задействованы почти 30 человек, а применяли восемь единиц спецтехники.

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