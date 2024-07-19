С трупом сестры и 15 кошками три месяца жила жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:16
Две пожилые сестры жили на третьем этаже дома. Старшая была недееспособной, младшая ухаживала за ней. В конце марта младшую сестру перестали замечать на прогулках, тогда как старшая бродила по улицам. Соседи забили тревогу только когда из квартиры пошел запах гниения. Вызвали полицию. Оказалось, что младшая сестра умерла, ее тело пролежало три месяца. При жаркой погоде разложение пошло усиленными темпами. Старшую сестру увезли в психиатрическую больницу. При этом женщины не были одиноки — у младшей был сын.
В квартире с женщинами жили пара десятков кошек. О них узнала волонтер Яна Прусс и поспешила на помощь, пишет КП-Новосибирск.
По словам волонтера, квартира была открыта, внутри никого не было, окна были закрыты, стоял непереносимый смрад.
Волонтер пробыла в квартире полчаса, пытаясь поймать котят. Запах стоял неимоверный, до тошноты. Животные от нее убегали, поэтому работа шла медленно. В итоге Яне удалось поймать пять котят. По ее словам, трупным запахом пропахло не только она сама, но и салон машины, в которой она спешила домой.
На следующий день Яна вернулась с напарником, его уловом стали пять котов. Сын бывшей хозяйки квартиры разрешил волонтерам забрать оставшихся пять котов.