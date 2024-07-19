С трупом сестры и 15 кошками три месяца жила жительница Новосибирска

Две пожилые сестры жили на третьем этаже дома. Старшая была недееспособной, младшая ухаживала за ней. В конце марта младшую сестру перестали замечать на прогулках, тогда как старшая бродила по улицам. Соседи забили тревогу только когда из квартиры пошел запах гниения. Вызвали полицию. Оказалось, что младшая сестра умерла, ее тело пролежало три месяца. При жаркой погоде разложение пошло усиленными темпами. Старшую сестру увезли в психиатрическую больницу. При этом женщины не были одиноки — у младшей был сын.