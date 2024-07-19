Сатурн снял фотограф над ночным небом в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
Астрономический фотограф Алексей Поляков снова порадовал подписчиков актуальными снимками. На этот раз он снял планету Сатурн. Запечатлел он ее в ночное время, с 12 на 13 июля.
«Атмосфера была такая себе, но пока лучшую не поймал, пусть будет этот снимок», — поделился впечатлениями фотограф.
Ранее он же смог сфотографировать мощные вспышки на Солнце. Случилось это вначале июня. Вспышки провоцировали сильнейшие магнитные бури в регионе.