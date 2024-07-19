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Published Сегодня, 02:05

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

Красивую планету снял новосибирец

Сатурн снял фотограф над ночным небом в Новосибирске

19 июля 2024, 02:05
Фото: Алексей Поляков
Красивую планету снял новосибирец
Красивую планету над ночным небом снял новосибирский фотограф, разместив снимки в соцсетях.

Астрономический фотограф Алексей Поляков снова порадовал подписчиков актуальными снимками. На этот раз он снял планету Сатурн. Запечатлел он ее в ночное время, с 12 на 13 июля.

«Атмосфера была такая себе, но пока лучшую не поймал, пусть будет этот снимок», — поделился впечатлениями фотограф.

Ранее он же смог сфотографировать мощные вспышки на Солнце. Случилось это вначале июня. Вспышки провоцировали сильнейшие магнитные бури в регионе.

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