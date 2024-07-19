Совет Федерации поддержал закон о ГЧП в космической сфере

По мнению Александра Брыксина, члена комитета Совета Федерации по экономической политике, в России планируется сформировать благоприятные условия для привлечения частных инвесторов в космическую отрасль. Механизмы ГЧП будут использоваться для формирования орбитальных группировок космических аппаратов и обеспечения их работоспособности, передают «Известия».