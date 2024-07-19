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Совет Федерации поддержал закон о ГЧП в космической сфере

Совет Федерации поддержал закон о ГЧП в космической сфере

19 июля 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Члены Совфеда одобрили законодательную инициативу, посвященную государственно-частному партнерству (ГЧП) в сфере космоса. Законопроект содержит правовые основы для предпринимательской деятельности в области исследования и использования космического пространства.

По мнению Александра Брыксина, члена комитета Совета Федерации по экономической политике, в России планируется сформировать благоприятные условия для привлечения частных инвесторов в космическую отрасль. Механизмы ГЧП будут использоваться для формирования орбитальных группировок космических аппаратов и обеспечения их работоспособности, передают «Известия».

Сенатор отметил, что помимо контроля над космическим пространством спутники выполняют задачи по сбору разведывательной информации на Земле. Также аппараты занимаются мониторингом ЧС, стихийных бедствий и следят за соблюдением договоров об ограничении вооружений.

В рамках нового закона вводится понятие «космический объект» для стимулирования частных вложений в космическую отрасль, инфраструктура которой может стать объектом концессий и соглашений о ГЧП. Государство обеспечивает защиту прав и интересов бизнесменов, участвующих в космических проектах.

Отметим, что закон предусматривает различные способы привлечения частных средств, включая создание совместных компаний с госкорпорацией «Роскосмос», проведение конкурсов и тендеров, а также инвестиционные вложения в стартапы.

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