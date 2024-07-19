Супругов-сектантов, замучивших до смерти ребенка, оставили в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Голдины подавали апелляцию на изменение меры пресечения, но суд не удовлетворил их жалобы. Фигуранты останутся в следственном изоляторе минимум до 19 августа. Олегу и Анне Голдиным вменяют убийство и истязании.
История, произошедшая в селе Каменка Новосибирского района, ужасает своими обстоятельствами. Мать девочки вынуждена часто уезжать в командировки, поэтому оставляла детей (их у нее трое) с соседями — семейной парой Голдиных. Ребенка не кормили, а также истязали, якобы изгоняя бесов. По неподтвержденной информации, девочка была лишена девственности. Есть версия, что Голдины состоят в секте, о ней мы рассказывали ранее.