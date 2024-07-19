Супругов-сектантов, замучивших до смерти ребенка, оставили в СИЗО в Новосибирске

История, произошедшая в селе Каменка Новосибирского района, ужасает своими обстоятельствами. Мать девочки вынуждена часто уезжать в командировки, поэтому оставляла детей (их у нее трое) с соседями — семейной парой Голдиных. Ребенка не кормили, а также истязали, якобы изгоняя бесов. По неподтвержденной информации, девочка была лишена девственности. Есть версия, что Голдины состоят в секте, о ней мы рассказывали ранее.