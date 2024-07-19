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Супругов-сектантов, замучивших до смерти ребенка, оставили в СИЗО в Новосибирске

Супругов-сектантов, замучивших до смерти ребенка, оставили в СИЗО в Новосибирске

19 июля 2024, 04:01
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Новосибирский областной суд оставил под стражей супругов Олега и Анну Голдиных, обвиняемых в истязании и убийстве 10-летней девочки, рассказали в Управлении судебного департамента региона.

Голдины подавали апелляцию на изменение меры пресечения, но суд не удовлетворил их жалобы. Фигуранты останутся в следственном изоляторе минимум до 19 августа. Олегу и Анне Голдиным вменяют убийство и истязании.

СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности
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История, произошедшая в селе Каменка Новосибирского района, ужасает своими обстоятельствами. Мать девочки вынуждена часто уезжать в командировки, поэтому оставляла детей (их у нее трое) с соседями — семейной парой Голдиных. Ребенка не кормили, а также истязали, якобы изгоняя бесов. По неподтвержденной информации, девочка была лишена девственности. Есть версия, что Голдины состоят в секте, о ней мы рассказывали ранее.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети
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