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Торгуют мигранты на улице Хилокской

У нелегальных мигрантов — торговцев на Хилокской забрали автомобили в Новосибирске

19 июля 2024, 08:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Торгуют мигранты на улице Хилокской
В Новосибирске ведут борьбу с уличными торговцами в Ленинском районе, подробности рассказали в мэрии.

Нарушители торгуют фруктами и овощами. Машины они ставят на улице Хилокской. В основном торгуют мигранты. Нарушая закон, они продолжают продавать продукты, а чтобы успеть уехать, если на горизонте появится полиция, еду они не вынимают из багажника.

В очередной раз администрация и мэрия проверили нарушителей. Было изъято 760 кг фруктов и овощей. Также у продавцов забрали пять автомобилей. Пресекать несанкционированную торговлю будут и дальше.

Напомним, ранее полиция провела рейд по местам общепита. Там были проверены документы у более чем 40 мигрантов. После этого 11 из них увезли в военкомат, где поставили на воинский учет.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Мигранты#Еда#Торговля#Рейд
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