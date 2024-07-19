У нелегальных мигрантов — торговцев на Хилокской забрали автомобили в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Нарушители торгуют фруктами и овощами. Машины они ставят на улице Хилокской. В основном торгуют мигранты. Нарушая закон, они продолжают продавать продукты, а чтобы успеть уехать, если на горизонте появится полиция, еду они не вынимают из багажника.
В очередной раз администрация и мэрия проверили нарушителей. Было изъято 760 кг фруктов и овощей. Также у продавцов забрали пять автомобилей. Пресекать несанкционированную торговлю будут и дальше.
Напомним, ранее полиция провела рейд по местам общепита. Там были проверены документы у более чем 40 мигрантов. После этого 11 из них увезли в военкомат, где поставили на воинский учет.