В Китае организовали первый испытательный полет электромобильного «такси-НЛО»

В перспективе компания намерена осуществлять массовый выпуск «такси-НЛО», которое уже прошло проверки безопасности и имеет летный сертификат. Предполагается, что туристы будут отправляться на экскурсии в научно-фантастическом стиле на таком транспорте, похожем на космический корабль. Дополнительными плюсами данной модели являются обзор в 360 градусов и сильное освещение.