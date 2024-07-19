В Китае организовали первый испытательный полет электромобильного «такси-НЛО»

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
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Updated Сегодня, 19:56
Как сообщает newia.ru, электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) вызывает прямые ассоциации с обликом космических кораблей из популярных научно-фантастических произведений 1940-х и 1950-х годов.
Аэротакси способно перемещаться со скоростью порядка 50 км/ч, управляется из центральной кабины в ручном режиме или с помощью автопилота, работающего по подобию круиз-контролю обычных автомобилей.
Летательный аппарат может подняться на высоту до 198 метров и лететь порядка 15 минут.
Оригинальный двигатель собрала компания Shenzhen Zhihang UAV Company, работающая на юге страны. Первый пробный полет состоялся в темном парке, чтобы прочувствовать соответствующую атмосферу.
В перспективе компания намерена осуществлять массовый выпуск «такси-НЛО», которое уже прошло проверки безопасности и имеет летный сертификат. Предполагается, что туристы будут отправляться на экскурсии в научно-фантастическом стиле на таком транспорте, похожем на космический корабль. Дополнительными плюсами данной модели являются обзор в 360 градусов и сильное освещение.