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Published Сегодня, 04:09

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Детей якобы унижают

В поборах и буллинге обвинили учителя первоклассников в Новосибирске

19 июля 2024, 04:09
Фото: 1MI
Детей якобы унижают
Учителя начального звена намерены сменить в одной из школ Новосибирска за постоянный поборы и буллинг в сторону детей, о чем рассказали родители.

Все происходит в школе №199. Родители решили огласить ситуацию, которая долгое время творится в учебном учреждении. По словам новосибирцев, учитель задает детям много домашней работы, несмотря на то, что дети только в 1-м классе.

Кроме того, педагог якобы устраивает нерациональные поборы: на тетради или воду. Основной жалобой является то, что классный руководитель якобы буллит (угроза, насмешка, унижение — Прим.ред.) детей.

Родители обратились с коллективной жалобой в департамент образования, а также написали заявление в прокуратуру, пишет МК в Новосибирске. Они намерены заменить учителя на другого педагога.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Дети#Буллинг
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