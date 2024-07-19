В поборах и буллинге обвинили учителя первоклассников в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Все происходит в школе №199. Родители решили огласить ситуацию, которая долгое время творится в учебном учреждении. По словам новосибирцев, учитель задает детям много домашней работы, несмотря на то, что дети только в 1-м классе.
Кроме того, педагог якобы устраивает нерациональные поборы: на тетради или воду. Основной жалобой является то, что классный руководитель якобы буллит (угроза, насмешка, унижение — Прим.ред.) детей.
Родители обратились с коллективной жалобой в департамент образования, а также написали заявление в прокуратуру, пишет МК в Новосибирске. Они намерены заменить учителя на другого педагога.