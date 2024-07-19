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«Заказной» автобус снес фонарный столб в Новосибирске

«Заказной» автобус снес фонарный столб в Новосибирске

19 июля 2024, 07:00
Фото: 1MI
В Первомайском районе автобус с табличкой «заказной», уходя от столкновения снес фонарный столб, сообщили очевидцы.

В Первомайском районе Новосибирска в пятницу, 19 июля, автобус с табличкой «заказной» врезался в фонарный столб, отчего тот переломился пополам. О происшествии сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.

Авария произошла на Первомайской улице напротив микрорайона «Весенний». Судя по записи с камеры наблюдения, с территории «Весеннего» внезапно выехала иномарка. Шофер ехавшего в сторону разъезда «Иня» автобуса попытался уйти от столкновения и после сложного маневра врезался в столб.

В Госавтоинспекции этот инцидент пока не комментируют, о пострадавших не сообщается.

Подписчики, изучив видео, предположили, что аварию мог спровоцировать сам водитель автобуса, так как пешеходы в этот момент уже начали переходить Первомайскую на разрешающий сигнал светофора.

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Автобус#Фонарный столб
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