«Заказной» автобус снес фонарный столб в Новосибирске

Авария произошла на Первомайской улице напротив микрорайона «Весенний». Судя по записи с камеры наблюдения, с территории «Весеннего» внезапно выехала иномарка. Шофер ехавшего в сторону разъезда «Иня» автобуса попытался уйти от столкновения и после сложного маневра врезался в столб.