«Заказной» автобус снес фонарный столб в Новосибирске

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В Первомайском районе Новосибирска в пятницу, 19 июля, автобус с табличкой «заказной» врезался в фонарный столб, отчего тот переломился пополам. О происшествии сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.
Авария произошла на Первомайской улице напротив микрорайона «Весенний». Судя по записи с камеры наблюдения, с территории «Весеннего» внезапно выехала иномарка. Шофер ехавшего в сторону разъезда «Иня» автобуса попытался уйти от столкновения и после сложного маневра врезался в столб.
В Госавтоинспекции этот инцидент пока не комментируют, о пострадавших не сообщается.
Подписчики, изучив видео, предположили, что аварию мог спровоцировать сам водитель автобуса, так как пешеходы в этот момент уже начали переходить Первомайскую на разрешающий сигнал светофора.