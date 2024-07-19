Зрители и критики — о фильме «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
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Updated Сегодня, 03:39
Создатели ленты не стали ходить вокруг да около, прямо обозначив, чем вдохновлялись. У «Один дома» авторы позаимствовали не только сюжет, но и название. Получается, это не пародия даже (и не плагиат), а вполне себе полноценный оммаж. Справедливости ради отметим, что культовая комедия Криса Коламбуса 1990 года, открывшая миру Маколея Калкина, тоже вызывает много вопросов. Как могли родители из «Один дома» не заметить отсутствие ребенка на протяжении столь долгого времени — до сих пор вопрос.
«Не одна дома» (комедия, 2023)
Рейтинг на сайте IMDb — 7,3 из 10, по версии пользователей «Кинопоиска» — 6,4. Сборы в РФ — $502 109. На данный момент фильм в кинотеатрах посмотрели 142,8 тысячи человек.
Впрочем, у российской внучатой племянницы американского прототипа есть и свои особенности. Это история о том, как очень занятые родители оставляют ребенка с няней, которую они нашли в сервисе по поиску персонала. Они уезжают, а няня вместе со своим подельником пытается вскрыть сейф. Им противостоит героиня Хаметовой, заручившись поддержкой искусственного интеллекта и гаджетов. «Не одна дома» — это режиссерский дебют Василия Свиридова. DAVA, давно вышедший за рамки блогерства, также выступил сопродюсером. Партнерами Давида по проекту стали звезды российского кино — Равшана Куркова, Александр Головин, Алексей Маклаков.
Сам DAVA на вопрос, почему фильм стоит посмотреть в интервью The Voice ранее ответил: «Это прекрасная семейная комедия. Можно и посмеяться, и серьезно подумать над проблемами отцов и детей». Игру своей подопечной Миланы Хаметовой Дава высоко оценил за «задиристость, харизму и трогательность».
Одним из первых о фильме «Не одна дома» высказался обзорщик Илья Тигр под ником enantatov в своем ролике на Rutube.
«Дава реально вырос. Вчерашний протеже Киркорова, обычный пацан из Новосибирска, он сегодня развился как актер», — говорит enantatov.
При этом обзорщик нашел в ленте недостатки, выделив два. Один из них — сюжетный.
«Как родители могли вообще не проверить, кого они берут на работу? Не верю, что такое бывает в реальной жизни. Хотя, видимо погоне за карьерой родители могут так поступать. И Дава — ну не вяжется он с образом делового отца. Он может играть красавчика, он может играть любимца женщин. Но в целом, фильм мне понравился, с поправкой, что это сказка, комедия».
Рядовые зрители в своих мнениях разделились на два лагеря.
«Главные роли играют непрофессиональные актеры (блогеры и певица), остальные роли отданы белорусским актерам. Вывод: фильм снят для получения денег, а не для зрителей. Увы и ах».
«Вы мягко выразились, это не актеры даже. Нет нужных навыков и образования».
Но не все настроены так критично, есть и более лояльные зрители.
«Вполне смотрибельный детский фильм. И как раз два блогера-артиста — Милана Хаметова и Давид Манукян — со своими задачами справились. Картина рассчитана на современную детскую аудиторию, она построена на знании того, что дети смотрят в социальных сетях. Это в целом не шедевральный шедевр, но не плохой фильм, который можно посмотреть и 2, и 3 раза», — ответил на критику пользователь сайта «Кино-театр.ру».
Некоторые зрители оценили идею (пусть и не оригинальную), но не все поняли выбор актеров.
«Задумка интересная. Хорошая игра некоторых актёров. Местами юмор улыбает. Повод посмотреть кино вместе с детьми и провести с ними это время. Недостатки: Местами юмор примитивный. Не все актеры смотрелись органично в своих ролях», — пишет пользователь сайта Otzovik.
А еще не все поверили в игру экранных родителей Давида Манукяна и Равшаны Курковой:
«Не хватило эмоций от игры родителей девочки. С одной стороны, это можно понять. У Давы еще нет своих детей, хотя он признавался в готовности к ним. Но вот Куркова — она же мать двоих детей».
Многие критики отмечают, что сюжет и проблематика, поднятые фильмом, актуальны для современности. Гаджеты и сервисы стали важной составляющей нашей жизни, а отношения отцов и детей — тема вечнозеленая. В «Не одна дома» именно технологии помогают героине Хаметовой защитить свой дом. В сухом остатке фильм представляет собой поучительную историю о том, что подчас родители уделяют больше времени работе, чем своим детям. Причем исходят из благих намерений — дать им всё самое лучшее. Вот и получается, что в сложной ситуации ребенок может рассчитывать на бездушные нейросети, а не на родных.