Зрители и критики — о фильме «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой

Создатели ленты не стали ходить вокруг да около, прямо обозначив, чем вдохновлялись. У «Один дома» авторы позаимствовали не только сюжет, но и название. Получается, это не пародия даже (и не плагиат), а вполне себе полноценный оммаж. Справедливости ради отметим, что культовая комедия Криса Коламбуса 1990 года, открывшая миру Маколея Калкина, тоже вызывает много вопросов. Как могли родители из «Один дома» не заметить отсутствие ребенка на протяжении столь долгого времени — до сих пор вопрос.