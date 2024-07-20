Когда ожидается пик звездного дождя в Новосибирске, рассказал специалист

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Published Сегодня, 03:39
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12 августа над Новосибирской областью можно полюбоваться пиком «Звездопада Персеиды» — так романтично любители астрономии называют обильный метеорный поток, исходящий из созвездия Персея. С середины июля наша планета минует пылевые частицы, испускаемые кометой Свифта-Туттля. Ярко сгорающая в атмосфере пыль создает у землян впечатление звездопада.
Как рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, на территории нашего региона главный метеорный поток 2024 года лучше всего будет виден 12 августа. Наблюдения он порекомендовал начинать не раньше девяти вечера.
«К восьми вечера появится Луна, и примерно в 22.30 звездный дождь будет хорошо видно. В это время созвездие Персея уже будет высоко на северо-востоке», рассказал эксперт.
За один час над нами будет пролетать до полутора сотен метеоров разной степени яркости, видных невооруженным глазом. Остается лишь надеяться на хорошую ясную ночь.
В июле астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков продемонстрировал снятые ночью снимки планеты Сатурн.