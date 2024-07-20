Магнитная буря обрушится на Новосибирскую область в выходные

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Новосибирцев предупредили об очередных колебаниях в магнитосфере. Буря разразиться в субботу утром, достигнув четырех баллов. В воскресенье индекс геомагнитной активности повысится до пяти.
Метеочувствительные граждане могут ощущать недомогание, головокружение, тревожность. У лиц с хроническими заболеваниями часто наблюдается обострение недугов. Специалисты рекомендуют не планировать на подобные дни дела, которые требуют высокой концентрации внимания или физической активности.