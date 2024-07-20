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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Женщина

Магнитная буря обрушится на Новосибирскую область в выходные

20 июля 2024, 05:03
Фото: 1MI
Женщина
Метеочувствительным жителям региона специалисты рекомендуют снизить физическую активность в период, когда бушует магнитная буря.

Новосибирцев предупредили об очередных колебаниях в магнитосфере. Буря разразиться в субботу утром, достигнув четырех баллов. В воскресенье индекс геомагнитной активности повысится до пяти.

Метеочувствительные граждане могут ощущать недомогание, головокружение, тревожность. У лиц с хроническими заболеваниями часто наблюдается обострение недугов. Специалисты рекомендуют не планировать на подобные дни дела, которые требуют высокой концентрации внимания или физической активности.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Здоровье#Предупреждение#Больница#Магнитная буря
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