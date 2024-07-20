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Штрафы на 5,8 млн рублей получили водители

Почти 6 млн рублей заплатили водители за парковку в местах для инвалидов

20 июля 2024, 10:07
Фото: 1MI
Штрафы на 5,8 млн рублей получили водители
В Новосибирске за первые полгода были оштрафованы водители на общую сумму 5,8 млн рублей за незаконную парковку на местах для инвалидов. По данным ГИБДД, такие нарушения чаще всего происходят в центральных районах города.

В ГИБДД сообщили BFM-Новосибирск, что с 1 января по 30 июня 2024 года зарегистрировано более 1 тысячи случаев, когда водители неправомерно занимали парковочные места, предназначенные для инвалидов. Было составлено 1162 административных протокола по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ. Старший государственный инспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску Татьяна Зверева уточнила, что за полгода было выписано штрафов на общую сумму 5 млн 810 тысяч рублей.

Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут столкнуться с дополнительными затратами, если их автомобиль будет эвакуирован на штрафную стоянку. В этом случае расходы значительно возрастут, что добавляет серьезности к наказанию за такое правонарушение.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, за что будут штрафовать новосибирских водителей. Так, например, на штраф сейчас легко можно нарваться, если не пропустить пешехода. Нарушителей будут выявлять по камерам видеонаблюдения.

Новые камеры установили на нескольких улицах города. Они будут фиксировать в том числе тех водителей, которые не пропустили пешехода даже в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Штраф за подобное правонарушение составляет от 1 500 до 2 500 рублей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск
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