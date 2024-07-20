Почти 6 млн рублей заплатили водители за парковку в местах для инвалидов

Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут столкнуться с дополнительными затратами, если их автомобиль будет эвакуирован на штрафную стоянку. В этом случае расходы значительно возрастут, что добавляет серьезности к наказанию за такое правонарушение.