Почти 6 млн рублей заплатили водители за парковку в местах для инвалидов

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В ГИБДД сообщили BFM-Новосибирск, что с 1 января по 30 июня 2024 года зарегистрировано более 1 тысячи случаев, когда водители неправомерно занимали парковочные места, предназначенные для инвалидов. Было составлено 1162 административных протокола по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ. Старший государственный инспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску Татьяна Зверева уточнила, что за полгода было выписано штрафов на общую сумму 5 млн 810 тысяч рублей.
Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут столкнуться с дополнительными затратами, если их автомобиль будет эвакуирован на штрафную стоянку. В этом случае расходы значительно возрастут, что добавляет серьезности к наказанию за такое правонарушение.
Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, за что будут штрафовать новосибирских водителей. Так, например, на штраф сейчас легко можно нарваться, если не пропустить пешехода. Нарушителей будут выявлять по камерам видеонаблюдения.
Новые камеры установили на нескольких улицах города. Они будут фиксировать в том числе тех водителей, которые не пропустили пешехода даже в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Штраф за подобное правонарушение составляет от 1 500 до 2 500 рублей.