Последствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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На улице Ватутина рано утром произошло ДТП. В результате аварии погиб человек, предположительно — водитель кроссовера «Рено Дастер». Очевидцы засняли, как на газоне лежит тело, накрытое тканью
ДТП произошло недалеко от остановки «Тульский мост». по предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб. По факту гибели человека правоохранители проведут проверку, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.