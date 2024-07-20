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Авто

Последствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в Новосибирске

20 июля 2024, 03:34
Фото: 1MI
Авто

Водитель погиб в ДТП возле остановки «Тульский мост» в Новосибирске

На месте смертельной аварии в Новосибирске продолжают работать сотрудники экстренных служб, известно об одном погибшем.

На улице Ватутина рано утром произошло ДТП. В результате аварии погиб человек, предположительно — водитель кроссовера «Рено Дастер». Очевидцы засняли, как на газоне лежит тело, накрытое тканью

ДТП произошло недалеко от остановки «Тульский мост». по предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб. По факту гибели человека правоохранители проведут проверку, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария
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