Редкая комета Ольберса пронесется спустя 68 лет: как и где ее увидеть

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:20
Комета Ольберса, официально известная как 13P/Ольберса, относится к типу Галлея и обладает орбитальным периодом в 69 лет. Установлено, что подобные объекты состоят изо льда, пыли и камней. Некоторые ученые называют их «грязными снежками», летящими по просторам космоса. Ольберсу открыли в 1815 году. Это сделал немецкий астроном Генрих Ольберс, который также сформулировал парадокс темного неба.
На сегодняшний день комета Ольберса достигла перигелия, своей ближайшей точки к Солнцу. 20 июля комета приблизится к Земле на рекордное расстояние 283,5 миллиона километров. Это ближайшее расстояние за последние 68 лет. Комету можно будет наблюдать в северной части неба, под созвездием Большой Медведицы.
«Комету можно увидеть, но для этого потребуется телескоп и ясная погода. Небо после захода Солнца сейчас достаточно светлое», — делится специалисть Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
В Северном полушарии лучше всего искать комету с 23:00 до 00:00. Для удобства можно использовать специальные приложения для астрономического наблюдения.
Комета Ольберса привлекает внимание не только своим редким появлением, но и своей необычной орбитой и яркостью. Эту комету называют «космическим призраком», благодаря её длинному, светящемуся хвосту, который может достигать в длину десятков миллионов километров.
Хотя комета Ольберса классифицируется как «околоземный астероид» из-за близости её орбиты к Земле, NASA не считает её потенциально опасной. Комета приблизится к орбите Земли на расстояние 1,9 астрономических единиц (283,5 миллиона километров), что не представляет угрозы для нашей планеты.
Комета Ольберса уже видели в 1815 году, а затем она возвращалась к Земле в 1887 году и в 1956 году. Каждый раз её наблюдение приносило захватывающие астрономические зрелища и радовало любителей ночного неба по всему миру.
Не упустите возможность увидеть это астрономическое чудо! Подготовьте свои телескопы и бинокли, и приготовьтесь к удивительному космическому шоу, которое станет украшением неба над Новосибирском.
Кометы, такие как Ольберса, играют важную роль в астрономии. Они служат своего рода космическими «временами года», позволяя ученым изучать условия, существовавшие в ранней Солнечной системе. Анализ состава комет может раскрыть секреты о том, как формировалась планетарная система и как она эволюционировала.
Напомним, ранее астроном Олег Кашина рассказал Atas.Info о том, что в августе новосибирце ожидает еще одно яркое явление — звездопад, или метеорный поток Персеиды. Пик потока придется на 12 августа. Его можно будет наблюдать невооруженным взглядом с 21:00.