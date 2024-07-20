Школы в Новосибирске страдают от переуплотненности: где дети учатся в 3 смены

Posted 20 июля, 05:45
Published 20 июля, 05:45
Modified 20 июля, 05:47
Updated 20 июля, 05:47
Сейчас в Новосибирске работает 222 муниципальных детских сада и 28 школ с дошкольными группами. Потребность в местах в детских садах в быстрорастущих районах города постоянно увеличивается. В микрорайонах Европейский берег, Ясный берег, Просторный и Родники проблема свободных мест в детских садах стоит особенно остро.
Ситуация в школах ещё более напряжённая. В Новосибирске функционирует 209 общеобразовательных организаций, но многие из них переполнены. Около 80% всех образовательных учреждений вынуждены работать в две смены, рассказали в департаменте образования мэрии Om1 Новосибирск.
Самую напряженную ситуацию с переуплотненностью регистрируют в школах №217, №138, №215 и №216. Всего перегруженность наблюдают в 31 образовательном учреждении.
В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию три новые школы с общей проектной мощностью 2625 мест. Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения потребности растущего города, так как только в учебном году 2024-2025 в школах будут обучаться около 220 тысяч детей.