atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля, 05:45

Published 20 июля, 05:45

Modified 20 июля, 05:47

Updated 20 июля, 05:47

Ситуация со школами в Новосибирске критическая

Школы в Новосибирске страдают от переуплотненности: где дети учатся в 3 смены

20 июля 2024, 05:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ситуация со школами в Новосибирске критическая

Самые переполненные школы назвали в Новосибирске

Из-за постоянного роста численности населения в Новосибирске ощущается острая нехватка образовательных учреждений. Критическая ситуация с переуплотненностью наблюдается в четырех школах, почти все организации вынуждены работь в две смены.

Сейчас в Новосибирске работает 222 муниципальных детских сада и 28 школ с дошкольными группами. Потребность в местах в детских садах в быстрорастущих районах города постоянно увеличивается. В микрорайонах Европейский берег, Ясный берег, Просторный и Родники проблема свободных мест в детских садах стоит особенно остро.

Ситуация в школах ещё более напряжённая. В Новосибирске функционирует 209 общеобразовательных организаций, но многие из них переполнены. Около 80% всех образовательных учреждений вынуждены работать в две смены, рассказали в департаменте образования мэрии Om1 Новосибирск.

Самую напряженную ситуацию с переуплотненностью регистрируют в школах №217, №138, №215 и №216. Всего перегруженность наблюдают в 31 образовательном учреждении.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию три новые школы с общей проектной мощностью 2625 мест. Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения потребности растущего города, так как только в учебном году 2024-2025 в школах будут обучаться около 220 тысяч детей.

Читайте также:
Самая большая школа откроется в Новосибирске 1 сентябряУчителя информатики из Новосибирска осудили за кражу более 30 школьных ноутбуковГде готовят 100-балльников: в какую школу отдать ребенка
#Алина Гурицкая#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика