Школы в Новосибирске страдают от переуплотненности: где дети учатся в 3 смены

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию три новые школы с общей проектной мощностью 2625 мест. Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения потребности растущего города, так как только в учебном году 2024-2025 в школах будут обучаться около 220 тысяч детей.