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Ситуация со школами в Новосибирске критическая

Школы в Новосибирске страдают от переуплотненности: где дети учатся в 3 смены

20 июля 2024, 05:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ситуация со школами в Новосибирске критическая

Самые переполненные школы назвали в Новосибирске

Из-за постоянного роста численности населения в Новосибирске ощущается острая нехватка образовательных учреждений. Критическая ситуация с переуплотненностью наблюдается в четырех школах, почти все организации вынуждены работь в две смены.

Сейчас в Новосибирске работает 222 муниципальных детских сада и 28 школ с дошкольными группами. Потребность в местах в детских садах в быстрорастущих районах города постоянно увеличивается. В микрорайонах Европейский берег, Ясный берег, Просторный и Родники проблема свободных мест в детских садах стоит особенно остро.

Ситуация в школах ещё более напряжённая. В Новосибирске функционирует 209 общеобразовательных организаций, но многие из них переполнены. Около 80% всех образовательных учреждений вынуждены работать в две смены, рассказали в департаменте образования мэрии Om1 Новосибирск.

Самую напряженную ситуацию с переуплотненностью регистрируют в школах №217, №138, №215 и №216. Всего перегруженность наблюдают в 31 образовательном учреждении.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию три новые школы с общей проектной мощностью 2625 мест. Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения потребности растущего города, так как только в учебном году 2024-2025 в школах будут обучаться около 220 тысяч детей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск
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