Смертельное ДТП произошло около Бугринского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
ДТП произошло напротив дома в СНТ «Проектировщик». Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения ехал со стороны Бугринского моста и не справился с управлением. В аварии погиб водитель, еще два пассажира, мужчины 1982 года рождения, были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.
Также погиб пешеход, мужчина 1969 года рождения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.