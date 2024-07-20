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Published Сегодня, 05:32

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Авария произошла утром 20 июля

Смертельное ДТП произошло около Бугринского моста в Новосибирске

20 июля 2024, 05:32
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Авария произошла утром 20 июля
Сегодня утром, 20 июля, в восьмом часу утра на улице Ватутина в Кировском районе произошла страшная авария. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

ДТП произошло напротив дома в СНТ «Проектировщик». Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения ехал со стороны Бугринского моста и не справился с управлением. В аварии погиб водитель, еще два пассажира, мужчины 1982 года рождения, были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Также погиб пешеход, мужчина 1969 года рождения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#ДТП#Авария#Бугринский мост
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