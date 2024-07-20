Смертельное ДТП произошло около Бугринского моста в Новосибирске

ДТП произошло напротив дома в СНТ «Проектировщик». Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения ехал со стороны Бугринского моста и не справился с управлением. В аварии погиб водитель, еще два пассажира, мужчины 1982 года рождения, были госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести.