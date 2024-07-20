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Разработкой занимался студент НГУ

Студент из Новосибирска создал telegram-бот для поиска помощи на дороге

20 июля 2024, 06:20
Фото: 1MI
Разработкой занимался студент НГУ
В будущем водители при возникновении нештатной ситуации на дороге могут найти помощь с помощью бота в Telegram. Такую разработку представил новосибирский студент.

Никита Данов, студент Новосибирского государственного университета (НГУ), разработал инновационный Telegram-бот для водителей, которым требуется помощь на дороге. Проект уже привлек внимание и получил грант в размере 1 млн рублей.

Как работает бот

Бот позволяет водителям, попавшим в затруднительное положение, разместить заявку с описанием необходимой помощи и указанием суммы вознаграждения. Используя геолокацию, программа находит ближайших пользователей, готовых откликнуться на запрос. За свои услуги бот берет комиссию в размере 10% от вознаграждения.

Планы на будущее

В настоящее время бот проходит тестирование в Новосибирске. Если испытания пройдут успешно, планируется расширить его использование на всю территорию России. Водители смогут быстро и легко найти помощь в любом регионе, а также предлагать свои услуги другим пользователям.

Проект уже получил положительные отзывы от водителей, участвующих в тестировании. Никита надеется, что бот станет незаменимым помощником для всех автовладельцев страны.

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