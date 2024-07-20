Ущерб от коррупции в Новосибирской области вырос втрое

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Следственного комитета по региону суммарный ущерб достиг 350 млн рублей, что больше на 360,5% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года.
По сообщению следователей, во время следственных действий было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 155 млн рублей, а также возмещено свыше 2 млн рублей. За аналогичный период прошлого года ущерб от коррупционных преступлений составлял 76 млн рублей, арестованное имущество оценивалось в 98 млн рублей, возмещенная сумма при этом составила около 1,5 млн рублей.
Особое внимание привлекает то, что уголовные дела возбуждались в отношении различных должностных лиц, включая членов избирательных комиссий, мирового судью и депутатов органов местного самоуправления. Однако самым громким делом стало расследование в отношении генерального директора ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича, сообщает источник издания.
Самая крупная сумма ущерба, почти 287 млн рублей, фигурировала в уголовном деле, связанном со строительством нового ЛДС «Арена» на левом берегу Новосибирска. Материалы этого дела были переданы в суд в начале этого года. Михаила Воловича обвиняют по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение коммерческого подкупа».
По данным следствия, Волович получил около 6 млн рублей в виде откатов от двух коммерческих строительных организаций — субподрядчиков за их привлечение к строительству ледового дворца спорта. Кроме того, ему вменяют хищение около 287 млн рублей, часть из которых якобы была перечислена субподрядчику ООО «Строймонтаж» на выплату заработной платы сотрудникам, не участвовавшим в строительстве объекта.