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Корупция выросла на 360%

Ущерб от коррупции в Новосибирской области вырос втрое

20 июля 2024, 09:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Корупция выросла на 360%
За первое полугодие в Новосибирской области был зафиксирован значительный рост ущерба от коррупционных преступлений.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Следственного комитета по региону суммарный ущерб достиг 350 млн рублей, что больше на 360,5% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года.

Масштаб и последствия коррупции

По сообщению следователей, во время следственных действий было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 155 млн рублей, а также возмещено свыше 2 млн рублей. За аналогичный период прошлого года ущерб от коррупционных преступлений составлял 76 млн рублей, арестованное имущество оценивалось в 98 млн рублей, возмещенная сумма при этом составила около 1,5 млн рублей.

Особое внимание привлекает то, что уголовные дела возбуждались в отношении различных должностных лиц, включая членов избирательных комиссий, мирового судью и депутатов органов местного самоуправления. Однако самым громким делом стало расследование в отношении генерального директора ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича, сообщает источник издания.

Уголовное дело «Арены»

Самая крупная сумма ущерба, почти 287 млн рублей, фигурировала в уголовном деле, связанном со строительством нового ЛДС «Арена» на левом берегу Новосибирска. Материалы этого дела были переданы в суд в начале этого года. Михаила Воловича обвиняют по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение коммерческого подкупа».

По данным следствия, Волович получил около 6 млн рублей в виде откатов от двух коммерческих строительных организаций — субподрядчиков за их привлечение к строительству ледового дворца спорта. Кроме того, ему вменяют хищение около 287 млн рублей, часть из которых якобы была перечислена субподрядчику ООО «Строймонтаж» на выплату заработной платы сотрудникам, не участвовавшим в строительстве объекта.

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