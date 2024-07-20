Ущерб от коррупции в Новосибирской области вырос втрое

По данным следствия, Волович получил около 6 млн рублей в виде откатов от двух коммерческих строительных организаций — субподрядчиков за их привлечение к строительству ледового дворца спорта. Кроме того, ему вменяют хищение около 287 млн рублей, часть из которых якобы была перечислена субподрядчику ООО «Строймонтаж» на выплату заработной платы сотрудникам, не участвовавшим в строительстве объекта.