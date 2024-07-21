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Бастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре Новосибирска

Бастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре Новосибирска

21 июля 2024, 03:52
Фото: страница Ивана Фролова в ВК
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обстоятельств задержания новосибирского юриста и общественника Ивана Фролова, следует из сообщения областного Следкома.

После задержания в Новосибирске местного правозащитника и активиста Ивана Фролова в Миграционном центре, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить ему об результатах проверки данного инцидента. Мужчина накануне был доставлен в полицию, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

На своей странице в ВК Иван Фролов в субботу, 20 июля разместил видеоролик о произошедшем во время его визита в Миграционный центр на улице Есенина, 2г.

Судя по видео, к активисту, снимавшему на видео информационные стенды, подошел мужчина в камуфляже, представившийся охранником. Он предложил Фролову пройти с ним, но юрист отказался это сделать.

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В итоге в Миграционный центр был вызван экипаж Росгвардии, доставивший Фролова в отдел полиции Дзержинского района. В полиции оказалось, что на Фролова написано заявление с жалобой, что он якобы «парализовал» работу учреждения.

Процессуальная проверка по поводу задержания юриста уже проводится.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Следственный комитет#Росгвардия#Юрист#Бастрыкин#Правозащитник#Иван Фролов
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