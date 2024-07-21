Бастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре Новосибирска

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После задержания в Новосибирске местного правозащитника и активиста Ивана Фролова в Миграционном центре, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить ему об результатах проверки данного инцидента. Мужчина накануне был доставлен в полицию, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
На своей странице в ВК Иван Фролов в субботу, 20 июля разместил видеоролик о произошедшем во время его визита в Миграционный центр на улице Есенина, 2г.
Судя по видео, к активисту, снимавшему на видео информационные стенды, подошел мужчина в камуфляже, представившийся охранником. Он предложил Фролову пройти с ним, но юрист отказался это сделать.
В итоге в Миграционный центр был вызван экипаж Росгвардии, доставивший Фролова в отдел полиции Дзержинского района. В полиции оказалось, что на Фролова написано заявление с жалобой, что он якобы «парализовал» работу учреждения.
Процессуальная проверка по поводу задержания юриста уже проводится.