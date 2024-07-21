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Что такое «прайд» расскажут в день льва в Новосибирском зоопарке

Что такое «прайд» расскажут в день льва в Новосибирском зоопарке

21 июля 2024, 03:02
Фото: 1MI
В зоопарке Новосибирска 21 июля будет отмечаться традиционный День льва, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирском зоопарке в воскресенье, 21 июля, состоится уже традиционный День льва. Праздник проводится в честь самых царственных хищников, рассказали в пресс-центре мэрии.

С самого открытия посетителей ждут интересные игры и викторины с призами, а также увлекательные мастер-классы на одну тему — африканские львы. Самым маленьким гостям зоопарка предложат нарисовать грациозных хищников на бумаге, или прямо с помощью цветного мела на асфальте.

Гости праздника узнают, что такое «прайд», на каком расстоянии можно услышать рык льва и за какое время у него отрастает грива. Сейчас в Новосибирском зоопарке живут два льва — Ричард и Найтирия.

Африканский лев по имени Ричард появился в Новосибирском зоопарке
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#Юрий Фомиченко#Общество#Праздник#Зоопарк#День льва#Львы
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