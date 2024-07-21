Что такое «прайд» расскажут в день льва в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Новосибирском зоопарке в воскресенье, 21 июля, состоится уже традиционный День льва. Праздник проводится в честь самых царственных хищников, рассказали в пресс-центре мэрии.
С самого открытия посетителей ждут интересные игры и викторины с призами, а также увлекательные мастер-классы на одну тему — африканские львы. Самым маленьким гостям зоопарка предложат нарисовать грациозных хищников на бумаге, или прямо с помощью цветного мела на асфальте.
Гости праздника узнают, что такое «прайд», на каком расстоянии можно услышать рык льва и за какое время у него отрастает грива. Сейчас в Новосибирском зоопарке живут два льва — Ричард и Найтирия.