Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Тогучинском районе дачников перепугали многочисленные змеи, заползающие на приусадебные участки в районе сел между станциями Репьево и Буготак. К счастью, речь идет об абсолютно неопасных ужах, сообщает издание «Тогучинская газета».
Одна из садоводов рассказала, что в силах отличить ужа от ядовитой рептилии, но все равно при виде юркого пресмыкающегося она испытывает невольный страх. Дачница добавила, что ужей так много, что речь идет о настоящем нашествии.
Тем не менее и гадюки никогда первыми на человека не нападают, поэтому при встрече со змеей постарайтесь вести себя спокойно и сохранять самообладание. А если у рептилии на голове есть оранжевые пятна, то это точно уж, и опасаться его не стоит.