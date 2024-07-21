Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области

Тем не менее и гадюки никогда первыми на человека не нападают, поэтому при встрече со змеей постарайтесь вести себя спокойно и сохранять самообладание. А если у рептилии на голове есть оранжевые пятна, то это точно уж, и опасаться его не стоит.