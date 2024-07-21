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Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области

Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области

21 июля 2024, 08:58
Фото: 1MI
В Тогучинском районе Новосибирской области многочисленные змеи пугают дачников, путающих неопасных ужей с ядовитыми рептилиями.

В Тогучинском районе дачников перепугали многочисленные змеи, заползающие на приусадебные участки в районе сел между станциями Репьево и Буготак. К счастью, речь идет об абсолютно неопасных ужах, сообщает издание «Тогучинская газета».

Одна из садоводов рассказала, что в силах отличить ужа от ядовитой рептилии, но все равно при виде юркого пресмыкающегося она испытывает невольный страх. Дачница добавила, что ужей так много, что речь идет о настоящем нашествии.

Тем не менее и гадюки никогда первыми на человека не нападают, поэтому при встрече со змеей постарайтесь вести себя спокойно и сохранять самообладание. А если у рептилии на голове есть оранжевые пятна, то это точно уж, и опасаться его не стоит.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Тогучинский район#Ужи#Змеи#Ядовитые рептилии#Нашествие змей
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