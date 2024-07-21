Кормление капибар показали на видео из Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли на видео обед капибар. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале зоопарка.
Показательные кормления обитателей заведения проходят каждые выходные, необходимо лишь сверить свой визит с зоопарк с публикуемым заранее расписанием.
Что же касается капибар, то пообедать с ними с удовольствием прилетают и голуби, живущие на территории зоопарка.
В своих комментариях гости зоопарка столицы Сибири просят, чтобы такие кормления зверей обязательно сопровождались подробным о них рассказом, как это делается в Японии.