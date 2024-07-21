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Кормление капибар показали на видео из Новосибирского зоопарка

Кормление капибар показали на видео из Новосибирского зоопарка

21 июля 2024, 07:50
Фото: соцсети
Умилительные животные в основном предпочитают рацион из овощей и фруктов, видео опубликовано в телеграм-канале зоопарка.

Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли на видео обед капибар. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале зоопарка.

Показательные кормления обитателей заведения проходят каждые выходные, необходимо лишь сверить свой визит с зоопарк с публикуемым заранее расписанием.

Что же касается капибар, то пообедать с ними с удовольствием прилетают и голуби, живущие на территории зоопарка.

В своих комментариях гости зоопарка столицы Сибири просят, чтобы такие кормления зверей обязательно сопровождались подробным о них рассказом, как это делается в Японии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Зоопарк#Капибары#Кормление#Показательные кормления
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