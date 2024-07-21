Обильный дневной дождь снова затопил Новосибирск

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Новосибирск в воскресенье, 21 июля после дневного дождя вновь затопило. Горожане в делятся сделанными собственноручно кадрами разгула стихии в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Один из автомобилистов без особого удивления в голосе назвал хлещущий на дорогу поток воды «Ипподромским водопадом».
А вот эмоции очевидцев очередного потопа на кольце улицы Курчатова пришлось удалить со звуковой дорожки, так как количество цензурных слов оказалось минимальным.
Кадры с образовавшейся на улице Учительской стремительно несущейся горной речкой автору видео удалось романтично проиллюстрировать звуком раската грома в сибирском небе.
В то же время в комментариях обитатели Затулинского жилмассива, улицы Немировича-Данченко и Академгородка удивленно спрашивают у земляков — когда же был дождь?