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Обильный дневной дождь снова затопил Новосибирск

Обильный дневной дождь снова затопил Новосибирск

21 июля 2024, 10:31
После очередного дождя улицы Новосибирска вновь наполнили потоки мутной дождевой воды, смешавшиеся с городской пылью, очевидцы делятся в соцсетях своими видео.

Новосибирск в воскресенье, 21 июля после дневного дождя вновь затопило. Горожане в делятся сделанными собственноручно кадрами разгула стихии в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Один из автомобилистов без особого удивления в голосе назвал хлещущий на дорогу поток воды «Ипподромским водопадом».

А вот эмоции очевидцев очередного потопа на кольце улицы Курчатова пришлось удалить со звуковой дорожки, так как количество цензурных слов оказалось минимальным.

Кадры с образовавшейся на улице Учительской стремительно несущейся горной речкой автору видео удалось романтично проиллюстрировать звуком раската грома в сибирском небе.

В то же время в комментариях обитатели Затулинского жилмассива, улицы Немировича-Данченко и Академгородка удивленно спрашивают у земляков — когда же был дождь?

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Улицы#Потоп#Дождь#Автомобилисты
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