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Пассажиры S7 заявили о нехватке мест в самолете из Новосибирска в Сочи

Пассажиры S7 заявили о нехватке мест в самолете из Новосибирска в Сочи

21 июля 2024, 05:47
Фото: atas.info
В новосибирском аэропорту Толмачево несколько пассажиров из организованной группы не могут попасть в самолет в Сочи из-за сбоя компьютерной программы.

В новосибирском аэропорту Толмачево несколько туристов не могут попасть на борт самолета в Сочи, несмотря на наличие билетов. Одна из пассажирок рассказала об этом в телеграм-канале Mash Siberia.

Лайнер авиакомпании S7 должен вылететь в аэропорт Адлер в 12.50. Во время регистрации некоторым пассажирам выдали билеты без указания мест, пояснив при этом, что «система их не видит». Один из сотрудников S7 заявил, что свободные места на рейс 5107 действительно имеются.

Находящиеся в Толмачево люди сообщают, что такая же путаница возникла перед вылетом еще нескольких рейсов, например, в Иркутск и Братск.

Напомним, 19 июля сбой программного обеспечения Microsoft никак не повлиял на работу аэропорта Толмачево.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Толмачево#Сочи#S7
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