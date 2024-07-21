Пассажиры S7 заявили о нехватке мест в самолете из Новосибирска в Сочи

Лайнер авиакомпании S7 должен вылететь в аэропорт Адлер в 12.50. Во время регистрации некоторым пассажирам выдали билеты без указания мест, пояснив при этом, что «система их не видит». Один из сотрудников S7 заявил, что свободные места на рейс 5107 действительно имеются.