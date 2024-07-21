Подростка на электросамокате сшиб Subaru Forester в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 21 июля, подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля Subaru Forester. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, ДТП случилось около 11 часов во дворе дома № 266 на улице Бориса Богаткова.
Очевидцы подтвердили, что водитель самоката кикшеринга Яндекс двигался по тротуару. Родившегося в 2008 году потерпевшего с травмами доставили в ближайшую больницу, характер повреждений не уточняется.
Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.