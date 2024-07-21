Подростка на электросамокате сшиб Subaru Forester в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 21 июля, подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля Subaru Forester. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, ДТП случилось около 11 часов во дворе дома № 266 на улице Бориса Богаткова.