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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Подростка на электросамокате сшиб Subaru Forester в Новосибирске

Подростка на электросамокате сшиб Subaru Forester в Новосибирске

21 июля 2024, 07:25
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Новосибирске подростка на электросамокате сбил водитель иномарки, следует из сообщения Госавтоинспекции.

В Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 21 июля, подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля Subaru Forester. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, ДТП случилось около 11 часов во дворе дома № 266 на улице Бориса Богаткова.

Очевидцы подтвердили, что водитель самоката кикшеринга Яндекс двигался по тротуару. Родившегося в 2008 году потерпевшего с травмами доставили в ближайшую больницу, характер повреждений не уточняется.

Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Подросток#Электросамокат#Subaru Forester
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