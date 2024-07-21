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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

С дождей начнется новая рабочая неделя в Новосибирске

С дождей начнется новая рабочая неделя в Новосибирске

21 июля 2024, 11:28
Фото: atas.info
Синоптики на предстоящей неделе прогнозируют в Новосибирске дожди, порывы ветра и туман, следует из сообщения Западно-Сибирского УГМС.

Очередная рабочая неделя в Новосибирской области по прогнозу специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет дождливой, но с комфортной температурой.

Например, в понедельник, 22 июля, температура воздуха составит днем около 26 градусов тепла, но пройдут дожди и грозы. Местами возможны сильные ливни и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

23 июля синоптики обещают снова дожди, но уже кратковременные. Днем столбик термометра снова поднимется до 26 градусов тепла, а порывы ветра постепенно будут стихать.

Температура воды в Оби и Обском водохранилище — 24 градуса.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Погода#Температура#Дождь#Обь#Гроза#Обское водохранилище
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