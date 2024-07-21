С дождей начнется новая рабочая неделя в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Очередная рабочая неделя в Новосибирской области по прогнозу специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет дождливой, но с комфортной температурой.
Например, в понедельник, 22 июля, температура воздуха составит днем около 26 градусов тепла, но пройдут дожди и грозы. Местами возможны сильные ливни и порывистый ветер до 17 метров в секунду.
23 июля синоптики обещают снова дожди, но уже кратковременные. Днем столбик термометра снова поднимется до 26 градусов тепла, а порывы ветра постепенно будут стихать.
Температура воды в Оби и Обском водохранилище — 24 градуса.