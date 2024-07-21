atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Школьник упал с велосипеда и получил серьезный перелом в Новосибирске

Школьник упал с велосипеда и получил серьезный перелом в Новосибирске

21 июля 2024, 05:21
Фото: МАСС
В Новосибирске восьмилетний мальчик катался на велосипеде с горки и сломал ключицу, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.

В Новосибирске в субботу, 20 июля, восьмилетний школьник катался на велосипеде с горы, упал и сломал ключицу. Врачи диагностировали смещение сломанной кости, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы

Компания детей катались с опасного склона в районе Обского переулка в Кировском районе. После инцидента друзья пострадавшего обратились за помощью к сотрудникам МАСС.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, о произошедшем спасатели сообщили матери мальчика. Ребенка госпитализировали.

С начала лета малолетние байкеры устроили 20 ДТП в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В отношении протаранившего 7 машин мигранта возбуждено уголовное дело в НовосибирскеБастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре НовосибирскаПочти 6 млн рублей заплатили водители за парковку в местах для инвалидов
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Велосипед#Скорая помощь#Перелом
Подпишитесь
Пора загадывать желания!. Когда ожидается пик звездного дождя в Новосибирске, рассказал специалист
Вчера, 03:39
Игры молодых новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей
Вчера, 04:09
Последствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в Новосибирске
Вчера, 03:34
Девушка чудом выжила после падения с высоты 13 этажей в Новосибирске
Вчера, 03:11
Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь
19 июля, 13:33
Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском
19 июля, 12:10