Школьник упал с велосипеда и получил серьезный перелом в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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В Новосибирске в субботу, 20 июля, восьмилетний школьник катался на велосипеде с горы, упал и сломал ключицу. Врачи диагностировали смещение сломанной кости, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы
Компания детей катались с опасного склона в районе Обского переулка в Кировском районе. После инцидента друзья пострадавшего обратились за помощью к сотрудникам МАСС.
На место происшествия была вызвана скорая помощь, о произошедшем спасатели сообщили матери мальчика. Ребенка госпитализировали.