Смерч «как в Техасе» пронесся над Новосибирским водохранилищем

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Новосибирске пасмурным утром в воскресенье, 21 июля, над акваторией Обского водохранилища пронесся смерч. Один из очевидцев успел запечатлеть природное явление на видео и опубликовал его в паблике «Свидетель Бердск».
Смерч был заметен в микрорайоне Правые Чемы на правом берегу Обского моря. Во время съемки мужчина отметил, что такое он видел только в Техасе, но тут же признался, что ни разу там не был.
Напомним, 20 июля Новосибирскую область настигла сильная магнитная буря.