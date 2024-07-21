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Смерч «как в Техасе» пронесся над Новосибирским водохранилищем

Смерч «как в Техасе» пронесся над Новосибирским водохранилищем

21 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI
В Новосибирске утром над акваторией Обского моря пронесся смерч, рассказали очевидцы.

В Новосибирске пасмурным утром в воскресенье, 21 июля, над акваторией Обского водохранилища пронесся смерч. Один из очевидцев успел запечатлеть природное явление на видео и опубликовал его в паблике «Свидетель Бердск».

Смерч был заметен в микрорайоне Правые Чемы на правом берегу Обского моря. Во время съемки мужчина отметил, что такое он видел только в Техасе, но тут же признался, что ни разу там не был.

Напомним, 20 июля Новосибирскую область настигла сильная магнитная буря.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Обское море#Погода#Смерч
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